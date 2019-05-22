Kaza, öğle saatlerinde, Körfez Dereköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Ahmet Yiğit yönetimindeki 34 HA 714 plakalı beton mikseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Ahmet Yiğit'e ilk müdahalede bulundu. Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yiğit, tedavi altına alındı. Beton mikserinin yoldan kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı
Körfez'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Kazada mikser sürücüsü Ahmet Yiğit yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz