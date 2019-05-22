Darıca Bayramoğlu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Marmara Sokak’ta bulunan ve yazlıkçıların kullandığı sitede bugün işçiler, uzun zamandır kullanılmayan kalorifer kazanını sökmek için çalışma başlattı. Ancak oksijen kaynağı kullanılarak yapılan söküm sırasında kazanda biriken yağlar tutuştu. Yangını söndürmeye çalışan işçiler, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
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Kalorifer kazanını parçalarken yangın çıktı
Darıca'da, yazlıkçıların kullandığı sitenin kalorifer kazanı yerinden sökülmek için oksijen kaynağıyla kesilince yangın çıktı. İtfaiye, yangını büyümeden söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz