Yıldız Entegre’den 15 yıl garantili parke

Ürün gamını “Yıldız Home, Yıldız Trend ve Yıldız Master” çatı markaları altında toplayan Yıldız Entegre, 2019 yılının ilk yeniliğini parke serisinde yaptı. Secret Of The Tones’un baş harflerinden oluşan yeni Soft Series markasını piyasaya süren Yıldız Entegre, Türkiye’nin 7 mm. kalınlığında tek parke üreticisi oldu.

BEŞ NESİLLİK DENEYİM

Soft Series ile tüketiciler için yeni bir seçenek sunduklarını söyleyen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Yıldız Entegre olarak beş nesildir süregelen deneyim ve bilgimizi yüksek standartta üretim yaparak kullanıyoruz ve rakiplerimizden farklılaşıyoruz. Biz de tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, seçimlerinde yardımcı olmak için tamamen doğadan esinlenerek tasarladığımız Soft Series adlı markamızı tüketicilerimizin kullanımına sunduk” dedi.

İLHAM KAYNAĞI DOĞA

Yeni parke markalarının bir parkede olması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu belirten Şahin, “Yıldız Entegre olarak hedefimiz, tüketicilerimize uygun fiyatlı, sağlıklı ve uzun ömürlü ürünler sunmak, herkesin yaşadığı ya da çalıştığı yeri istediği gibi dekore etmesine yardımcı olmak. Bugüne kadar hep bu hedef doğrultusunda çalıştık ve Soft Series ile tüm rakiplerimizden ayrılarak çok özellikli bir koleksiyon oluşturduk” bilgisini verdi.

GARANTİ SÜRESİ 15 YIL

Doğanın tüm tonlarını içeren koleksiyondaki ürünlerin isimleri de değerli taşlardan esinlenerek seçildi. Akik meşe, inci çam, jasper meşe, kristal meşe ve topaz meşe ürünlerinden oluşan Soft Series, ev ve diğer yaşam alanlarında ferahlık ve hafiflik hissini yaşatırken, daha genç ve dinamik bir dekorasyona olanak sağlıyor. 7 mm kalınlığındaki Soft Series, yaşam alanlarına ağacın sıcaklığını ekonomik çözümlerle yansıtmak isteyen tüketiciler için vazgeçilmez bir marka olma özelliğini taşıyor. Ürünün garanti süresi ise 15 yıl.

ANTİBAKTERİYEL YÜZEY

Fiyat-kalite uyumunun yanı sıra daha genç ve her mekana uyum sağlayacak renk imkanı sunan Soft Series parkeler, leke tutmayan ve kolay temizlenebilir yüzey ile de hayatı kolaylaştırıyor. Derzsiz ve 2G click sistemine sahip olan Soft Series, darbelere, çizilmeye, UV ışınlarına olan direnciyle de tüketiciye uzun süre kullanım ve kolay temizleme imkanı sağlıyor. Öte yandan antibakteriyel yüzeyi, mobilya ayaklarına uygun, kimyasal ve sigara ateşine de dayanıklı olan Soft Series parkeleri, kaymayı önlediği gibi darbelere de karşı da dirençli bir yapıya sahip.