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İSU’nun teknoloji üssü Scada Kontrol Merkezi

Teknolojik yenilikleri iş süreçlerine başarı ile entegre eden İSU Genel Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Teknolojik yenilikleri iş süreçlerine başarı ile entegre eden İSU Genel Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kocaeli’nde abonelerine sunduğu sağlıklı içmesuyu ile altyapıda öncü kurum olan İSU, yeniden inşa ettiği teknoloji üssü olan SCADA Kontrol Merkezi ile su ve atıksu ile arıtma tesisleri ve sanayi kuruluşlarını anlık olarak sürekli takip ediyor.

UZAY ÜSSÜ MERKEZ

Genel müdürlük hizmet binalarının inşaatı ile birlikte SCADA Kontrol Merkezi de tamamen yeniden inşa edilerek hizmete alındı. Uzay üssünü andıran merkezde, suyun kaynağından temin edilerek, içmesuyu arıtma tesisleri, depolar ve içme suyu terfi merkezleri vasıtasıyla son kullanıcılara sunulmak üzere şebekeye verilmesine kadar olan süreci İçme Suyu SCADA Sistemi, suyun tüketiminden sonra oluşan atık suyu toplayıp arıtılarak doğal ortama zararsız biçimde deşarj edilmesine kadar ilerleyen süreci ise Atık Su SCADA Sistemi ile kontrol ve kumanda ediliyor.

SU ANLIK TAKİP EDİLİYOR

İçmesuyu SCADA Sistemi ile 197 İçme Suyu Deposu, 105 İçme Suyu Terfi Merkezi ve 12 İçme Suyu Arıtma Tesisi olmak üzere 314 adet noktanın online olarak takip ve kontrolü yapılıyor. Ayrıca, içme suyu terfi merkezi ve su depolarında mevcut enstrümanlar aracılığıyla vana ve motorların uzaktan kontrolleri, arıza durumlarının belirlenmesi, su seviyelerinin, kimyasal parametrelerin merkezden izlenebilmesi ve uzaktan kontrol edilebilmesi İçme Suyu SCADA Sistemi ile 7 gün 24 saat sağlanıyor. Atık Su Scada Sistemi de haftanın 7 günü, 24 saat boyunca sağlanıyor.

“SCADA MERKEZİ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Yapılan hizmetlerin amacının insan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik olduğunu ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, teknoloji üssü olan SCADA Kontrol Merkezi ile gurur duyduklarını söyledi. Türkiye’ye örnek olan merkezin içmesuyu ve atıksu yanı sıra şebeke ile işlevini artırdıklarını aktaran genel müdür Sağlık, “Yaptığımız bütün hizmetler, insanlarımızın gönül rahatlığı ile musluklardan akan suyu içmeleri, temizlenen ve korunan denizlerden yararlanmaları, daha iyi bir çevrede yaşamaları içindir. Bundan dolayı teknolojik yenilikleri hiçbir masraf gözetmeksiniz yapıyoruz” dedi.

Bugün 15:49 TSİ - Ekonomi

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