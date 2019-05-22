Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklenildiği, bu nedenle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
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Dikkat! Bu akşam başlayacak... Yarına kadar devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuzey, iç ve batı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz