Dikkat! Bu akşam başlayacak... Yarına kadar devam edecek

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklenildiği, bu nedenle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.