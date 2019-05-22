Derinceliler iftar keyfi

Ramazan ayı boyunca çayhane etkinliklerine ev sahipliği yapan Derince Kent Meydanı bu kez önemli bir iftar organizasyonunun merkezi oldu. Derince Belediyesi’nin düzenlediği Büyük Derince İftarı, ilçede Ramazan ayının ortak buluşma noktası olan Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ilçedeki iftar programına yaklaşık altı bin kişi katılırken, yetim ve öksüz çocuklar da aileleriyle birlikte iftar alanındaki yerini aldı.

ORUÇLARINI AÇTILAR

Kent Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin, Kemal Bayraktar, Adnan Pala ve Ayşe Mamat, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş, İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

İftara katılan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Bilindiği gibi 2014 yılından bu yana Ramazan ayının 15. günü, İslam Coğrafyası’nda Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle bugünkü iftar programımızda yetim çocuklarımız ve siz değerli vatandaşlarımızla bir aradayız. Yetimlerimiz bize Yüce Allah’ın emanetidir. Bu emanetlere sahip çıkmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Biz kendisi de yetim olan şefkat peygamberin ümmetiyiz. Bizler yetimlerimizin dertleriyle dertlenip, onların yanında olmaya gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle bu akşamki gönül soframıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Derince Kent Meydanı’ndaki program, iftarın ardından kurulan çayhane ve ANKA müzik grubunun dinletileri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.