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Güney: Açıklamamız başkan hanımın kimyasını bozmuş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in encümen toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt veren AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, "Açıklamamız Başkan Hanım'ın kimyasını bozmuş olacak ki beyanatımızın satırlarında kaybolmuş, meseleyi alakasız kendince hüner sergilediğini zannettiği bir mecraya çekmeye çalışmıştır" dedi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in encümen toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt veren AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Yaptığımız basın açıklaması Başkan Hanım'ın kimyasını bozmuş olacak ki beyanatımızın satırlarında kaybolmuş, meseleyi alakasız kendince hüner sergilediğini zannettiği bir mecraya çekmeye çalışmıştır. Başkan Hanım’ın olmayan bir şeyi varmış gibi aktarıp, kendi polemiğini kendi yanıtlamasını hayretle karşılıyorum” dedi.

TEK BİR KELİME YER ALMADI

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney yaptığı açıklamada, “İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'in önceki gün yaptığımız basın açıklamamıza "Encümen Toplantısında" vermiş olduğu cevabı teessürle karşılamış bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin ateşini yakmak adına Samsun’a ayak basmasının 100.yılına özel düzenlenen bu konseri ve yarattığı coşkuyu eleştirmek aklımızın ucundan bile geçmemiş, bu konuda değerli basın mensuplarımıza sunduğumuz yazılı basın açıklamamızın içinde tek bir kelime bu konuda yer almamıştır” dedi.

BAŞKANIN KİMYASINI BOZMUŞ OLMALI

Güney, “Yaptığımız basın açıklaması Başkan Hanım'ın kimyasını bozmuş olacak ki beyanatımızın satırlarında kaybolmuş, meseleyi alakasız kendince hüner sergilediğini zannettiği bir mecraya çekmeye çalışmıştır. Başkan Hanım’ın olmayan bir şeyi varmış gibi aktarıp, kendi polemiğini kendi yanıtlamasını hayretle karşılıyorum. Ramazan etkinliklerimizle alakalı da basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi biz bu programları geçmiş dönemde tüm mahallelerde yaptık ve tüm İzmit halkının Ramazan coşkusu yaşamasını sağladık şu anda yapılan noktasal programların daha ucuza mal edildiğini açıklamak insanların aklı ile alay etmek olur” diye konuştu.

AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİL

Açıklamalarına devam eden İlçe Başkanı Ali Güney, “Madem konusu açıldı, gündem yapıldı konser ile alakalı söyleyecek elbette ki sözümüz olacaktır. Bu etkinliği, sanatçının gönüllülük esası ile yaptığı ve sanatçıya tek kuruş para verilmediği söyleniyor, bu söylem her ne kadar akla ve mantığa uygun düşmese de aksini ispat edene dek Başkan Hanım’ın açıklamasına inanmak durumundayız. Bizler de kendisi gibi asılsız, mesnetsiz, belgesiz konuşabilen siyasiler olsaydık, ücretsiz düzenlendiği iddia edilen konserle ilgili çıkan dedikodulara kulak asardık, ama dediğimiz gibi biz aksini ispat edene dek yapılan açıklamayı geçerli kabul ederiz” şeklinde konuştu.

ORGANİZASYONLARIN DESTEKÇİSİYİZ

İlçe Başkanı Ali Güney son olarak şöyle konuştu, “Cumhuriyetimizin her bir değerini, her bir mili ve dini günü önemsiyor, bu günlerde yapılan her organizasyonun destekçisi olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz. Sonuç olarak biz en başından bu yana söylediğimizin arkasındayız, güzel ve yararlı olan her işin arkasında olacak, İzmit’e ve İzmit halkına zarar vereceğini düşündüğümüz her icraatında karşısında olacağız, yalan söylemeden, iftira atmadan, çarpıtmadan, hizmete mani olmadan siyasetimizi icra etmeye devam edeceğiz” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(3)
03

halis başiskele - komik adam ne diyon ?? çaldıklarınız açıklanınca kimyayı tarihi fiziği görecez :)))

Yanıtla . 4Beğen 22 Mayıs 17:04
02

Ayıcı - Sadece sandıklar biraz sahip çıkıldı kimyanız bozuldu.....gülümse ....

Yanıtla . 6Beğen 22 Mayıs 16:57
01

Aaaa - Sen Kimsin Ki Belediye Başkanı Seni Kale Alsın Seni Kale Alıp Açıklamanı Okusa Okusa Senin Gibi İnce Bıyıklar Okur İşine Bak

Yanıtla . 9Beğen 22 Mayıs 16:54
Diğer 1 Yorumu Göster

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