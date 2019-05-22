Kent genelinde büyük yankı uyandıran Gülaçtı Kuyumculuk'un kapanması ile beraber mağdur olduğunu belirten toplam kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gülaçtı ile ilgili şikayet eden kişi sayısı 52’ye çıktı. İstiklal Caddesinde faaliyet gösteren Hüseyin Gülaçtı'nın sahibi olduğu Gülaçtı Kuyumculuk 29 Nisan’da bütün çalışanlarına çıkış vermiş ve 2 Mayıs tarihinde de sırra kadem basmıştı. Kent genelinde büyük yankı uyandıran Gülaçtı Kuyumculuk'un kapanması ile beraber mağdur olanlar birer ikişer, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunan kişi sayısı 52’yi buldu. Şikayetciler şimdi ise davanın açılacağı tarihi bekliyor.
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Gülaçtı'dan şikayetçi olanların sayısı 52’ye çıktı
Kent genelinde büyük yankı uyandıran Gülaçtı Kuyumculuk'un kapanması ile beraber mağdur olduğunu belirten toplam kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gülaçtı ile ilgili şikayet eden kişi sayısı 52’ye çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz