Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 41 BR 262 plakalı halk otobüsü, devrildi. Otobüsün altında kalan vatandaşları olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.