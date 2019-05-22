Ömer Türkçakal Bulvarı İnterteks Fuar Merkezi'nin karşısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hurdaya döndü. Yol üzerinde arıza yapmış olan otomobilin neden olduğu kaza sonrası trafik uzun bir süre kapalı kaldı. Akış yan yoldan sağlandı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, kazaya karışan araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Bugün 19:15 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 19:21 TSİ
5 araç birbirine girdi
Ömer Türkçakal Bulvarı İnterteks Fuar Merkezi'nin karşısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hurdaya döndü
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz