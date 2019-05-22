5 araç birbirine girdi

Ömer Türkçakal Bulvarı İnterteks Fuar Merkezi'nin karşısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hurdaya döndü. Yol üzerinde arıza yapmış olan otomobilin neden olduğu kaza sonrası trafik uzun bir süre kapalı kaldı. Akış yan yoldan sağlandı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, kazaya karışan araçlarda büyük hasar meydana geldi.