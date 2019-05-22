ANAP’lılar iftar geleneğini bozmadı

ANAP eski Milletvekili ve İşadamı Sefer Ekşi, ANAP eski yöneticileri ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Sefer Ekşi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına ANAP Maşukiye Kurucu Belediye Başkanı Recep Yazıcı, Doğru Yol eski İl Başkanı Kenan Yazıcı, ANAP eski Genel Sekreteri Mükerrem Ocakoğlu, ANAP eski İl Başkanı Süleyman Süzer, Eski Gençlik Kolları Başkanı Murat Özdağ, Gölcük eski İlçe Başkanı Ahmet Demir, Gebze eski İlçe Başkanı Nasrettin Bavaş, Kandıra eski İlçe Başkanı Ahmet Göbek, eski il yöneticileri Hüseyin Durumer, Erdoğan İncekara, Ahmet Cengiz, Asil Tavacı, Selçuk Üstün, eski meclis üyesi Enes Demir ve çok sayıda partili katıldı.



BİRLİKTE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ

Birlik beraberlik içinde gerçekleştirilen iftar programında ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi katılımcılara teşekkür etti. Programda konuşan Sefer Ekşi, “Sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Her sene düzenlediğimiz geleneksel iftar programında yine bir aradayız. Önümüzdeki sene de yine iftar programında buluşmayı diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar” dedi. Selin BECER