Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yürüyen E.G, husumetli olduğu öne sürülen komşusu A.M. ile karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.G, üzerindeki tabancayla komşusuna ateş etti. Sol dizinden yaralanan A.M, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.M'nin, bacağında saplı kalan merminin çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Zanlı gözaltına alındı.
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Tabancayla komşusunu vurdu: 1 yaralı
Gebze'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz