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Tabancayla komşusunu vurdu: 1 yaralı

Gebze'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yürüyen E.G, husumetli olduğu öne sürülen komşusu A.M. ile karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.G, üzerindeki tabancayla komşusuna ateş etti. Sol dizinden yaralanan A.M, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.M'nin, bacağında saplı kalan merminin çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Zanlı gözaltına alındı.

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