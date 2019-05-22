Anadolu Otoyolu'nun İzmit-Adapazarı yönü onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar belirli saatlerde ulaşıma kapalı olacak. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otoyolun Körfez Kavşağı ile Gümüşova Kavşağı arası üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatının devam ettiği belirtildi.

TAMAMEN KAPALI

İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında da üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında İzmit-Adapazarı yönünün 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde trafiğe tamamen kapatılacağı aktarılan açıklamada, akışın İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilip, Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca çalışmalardaki trafik düzenlemelerinin sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak yapılacağı vurgulandı.