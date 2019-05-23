Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat Çakmak ile Hüseyin Karaman avukatları Ersayın Işık katıldı. Geçen celse açıklanan esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan Işık, müvekkillerin şirketlerindeki hisselerinin müsaderesi istense de bunun şartlarının oluşmadığını ileri sürdü. Işık, daha önceki davada müvekkillerinin "terör örgütüne finans sağlama" suçlamasından beraat ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının müsadere talebinin reddedilmesini istedi. Son sözleri sorulması üzerine sanık Hüseyin Karaman, tamamen insani ve dini duygularla söz konusu yapının içinde bulunduğunu söyledi.
"2014'TEN SONRA HİÇBİR FAALİYETE KATILMADIM"
"O zamanlarda örgütün gerçek amacını bilmemiz mümkün değildi." diyen Hüseyin Karaman, "Düşüncelerini bilmediğim için dini sohbetlerine katılmıştım. 2014'ten sonra hiçbir faaliyetlerine katılmadım." ifadelerini kullandı. Sanık Hüseyin Karaman, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine ilişkin talebi reddederek, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verdi.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - SADE VATANDAŞ ENAYİ GİBİ ADALET EŞİTLİK BEKLESİN DURSUN , İŞİNİ BİLENLERİN NEREDE İSE TAMAMININ İŞLERİ BU KİRLİ İLİŞKİLERİ İLE YÜRÜYORMUŞ DEMEK Kİ , DEVLETİN KURUMLARININ HEPSİNDE BU İLİŞKİLER SAYESİNDE SUÇLU İKEN SUÇSUZ HAKSIZ İKEN HAKLI OLMUŞLAR HER KURUMDA KOLAYLIKLAR GÖRÜP BELKİDE NE VERGİLERİ SİLİNDİ İDARE EDİLDİLER , ADALET BU DÜNYADA VEYA ÖBÜR DÜNYADA MUTLAKA YERİNİ BULACAKTIR TORPİLE AYRICALIĞA RÜŞVETE BULAŞMAMAK TEMİZ OLABİLMEK ÖNEMLİDİR .
Vatandaş - fetocu olduğu aşikar ortada ama bakiyorum marketi halen çalışıyor. her yere el konuldu bu nasıl iştir
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