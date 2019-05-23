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Murat Çakmak'a hapis cezası!

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan Çakmak Marketlerinin sahibi Murat Çakmak ve iş adamı Hüseyin Karaman 4 yıl ikişer ay hapis cezasına mahkum edildi.
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Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat Çakmak ile Hüseyin Karaman avukatları Ersayın Işık katıldı. Geçen celse açıklanan esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan Işık, müvekkillerin şirketlerindeki hisselerinin müsaderesi istense de bunun şartlarının oluşmadığını ileri sürdü. Işık, daha önceki davada müvekkillerinin "terör örgütüne finans sağlama" suçlamasından beraat ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının müsadere talebinin reddedilmesini istedi. Son sözleri sorulması üzerine sanık Hüseyin Karaman, tamamen insani ve dini duygularla söz konusu yapının içinde bulunduğunu söyledi.

"2014'TEN SONRA HİÇBİR FAALİYETE KATILMADIM"

"O zamanlarda örgütün gerçek amacını bilmemiz mümkün değildi." diyen Hüseyin Karaman, "Düşüncelerini bilmediğim için dini sohbetlerine katılmıştım. 2014'ten sonra hiçbir faaliyetlerine katılmadım." ifadelerini kullandı. Sanık Hüseyin Karaman, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine ilişkin talebi reddederek, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verdi.

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - fetocu olduğu aşikar ortada ama bakiyorum marketi halen çalışıyor. her yere el konuldu bu nasıl iştir

Yanıtla . 1Beğen 23 Mayıs 11:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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