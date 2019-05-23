Murat Çakmak'a hapis cezası!

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat Çakmak ile Hüseyin Karaman avukatları Ersayın Işık katıldı. Geçen celse açıklanan esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan Işık, müvekkillerin şirketlerindeki hisselerinin müsaderesi istense de bunun şartlarının oluşmadığını ileri sürdü. Işık, daha önceki davada müvekkillerinin "terör örgütüne finans sağlama" suçlamasından beraat ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının müsadere talebinin reddedilmesini istedi. Son sözleri sorulması üzerine sanık Hüseyin Karaman, tamamen insani ve dini duygularla söz konusu yapının içinde bulunduğunu söyledi.

"2014'TEN SONRA HİÇBİR FAALİYETE KATILMADIM"

"O zamanlarda örgütün gerçek amacını bilmemiz mümkün değildi." diyen Hüseyin Karaman, "Düşüncelerini bilmediğim için dini sohbetlerine katılmıştım. 2014'ten sonra hiçbir faaliyetlerine katılmadım." ifadelerini kullandı. Sanık Hüseyin Karaman, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine ilişkin talebi reddederek, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verdi.