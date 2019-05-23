Kandıra'da çapari sezonu açıldı

Kandıra sahilleri balık tutmak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Kayalıklarda ve sahil kıyılarında sıralanan vatandaşlar, balık tutarak günün yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyor. Kandıra'nın tanınmış simalarından Saim Uslu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Uslu, küçük bir tekneyle açıldığı Karadeniz’de çaparisiyle yüzlerce istavrit yakalamayı başardı. Özellikle akşam saatlerinde Bağırganlı’dan Babalı’ya kadar tüm sahilleri dolduran çok sayıda vatandaş, hem oltasıyla balık tutuyor hem de doğal güzellikler arasında dinlenerek mangal keyfi yapıyor. Oltalara takılan istavrit balıkları vatandaşların yüzünü güldürürken aynı zamanda da stres attırıyor.