Kandıra sahilleri balık tutmak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Kayalıklarda ve sahil kıyılarında sıralanan vatandaşlar, balık tutarak günün yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyor. Kandıra'nın tanınmış simalarından Saim Uslu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Uslu, küçük bir tekneyle açıldığı Karadeniz’de çaparisiyle yüzlerce istavrit yakalamayı başardı. Özellikle akşam saatlerinde Bağırganlı’dan Babalı’ya kadar tüm sahilleri dolduran çok sayıda vatandaş, hem oltasıyla balık tutuyor hem de doğal güzellikler arasında dinlenerek mangal keyfi yapıyor. Oltalara takılan istavrit balıkları vatandaşların yüzünü güldürürken aynı zamanda da stres attırıyor.
Bugün 09:14 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:47 TSİ
Kandıra'da çapari sezonu açıldı
Kandıra sahilleri balık tutmak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz