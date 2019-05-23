1160 aday belirlenmişti, mülakatlar başlıyor!

Emrullah Güleryüz - Aynı şey tüpraş işçisi içinde geçerli adam ilkokul mezunu 5milyar maaş alıyor ikramiyeler bayramlarda %400mesailerde hariç ben itü makina mezunuyum piyasada iş bulamıyorum birde vasıfsız ilkokul mezunu adam benle dalga geçiyor biz tüpraş işçisiyiz toplu sözleşmede %50 alacaz hakkımız diyor lan sen kimsinki beni ezecen şımarık tüpraş işçisine bi dur denmeli mühendisin bile alamadığı maaşı alıyorlar şımarıklık yapıyorlar birde.