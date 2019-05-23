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1160 aday belirlenmişti, mülakatlar başlıyor!

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, Gölcük Tersane Komutanlığı’na alınacak 290 işçi için mülakatların 11 Haziran 2019 Salı günü başlayacağını açıkladı. Mülakata katılmaya hak kazanan 1160 isim geçtiğimiz aylarda internet üzerinden açıklanmıştı.
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Gölcük Tersanesi’ne 290 işçi alımı yapılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmış ve binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. İŞKUR üzerinden alınan başvurulara çok sayıda vatandaş yoğun ilgi göstermişti. Mülakata katılmaya hak kazanan 1160 isim, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden açıklanmıştı. Bu kapsamda 1160 işçinin gireceği mülakatlar 11 Haziran 2019 Salı günü başlayacak.

“MÜLAKATLARIN 10 – 15 GÜN İÇERİSİNDE BİTMESİ PLANLANIYOR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, “İŞKUR üzerinden Gölcük Tersanesi’ne işçi alımı için 30 binin üzerinde kişi başvuru yapmıştı. Gölcük Tersane Komutanlığı’nda çalışacak 1160 işçi 11 Haziran’da Gölcük Tersane Komutanlığı’nda mülakata girecek. Yaklaşık olarak mülakatların 10 – 15 gün içerisinde bitmesi planlanıyor” dedi.

Bugün 09:21 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Emrullah Güleryüz - Aynı şey tüpraş işçisi içinde geçerli adam ilkokul mezunu 5milyar maaş alıyor ikramiyeler bayramlarda %400mesailerde hariç ben itü makina mezunuyum piyasada iş bulamıyorum birde vasıfsız ilkokul mezunu adam benle dalga geçiyor biz tüpraş işçisiyiz toplu sözleşmede %50 alacaz hakkımız diyor lan sen kimsinki beni ezecen şımarık tüpraş işçisine bi dur denmeli mühendisin bile alamadığı maaşı alıyorlar şımarıklık yapıyorlar birde.

Yanıtla . 0Beğen 23 Mayıs 13:36
02

Işssiz - ilkokul mezunu -lise mezunu adama 4 bin küsür maaş, ikramiyeyle 5-6 bin...

Üni mezunu işssiz olarak, hakkımı helal etmiyorum. Bu ve bunlara vesile olanlara.

Sonuna kadar haram olsun.

Yanıtla . 0Beğen 23 Mayıs 12:10
01

Cenk - niye kpss puanı önemsenmedi kura çekildi... bu hak mı? seçim öncesi bu kadro açılarak oy kotarıldı. herkese seçim bitsin bakarız dendi...kura ile seçilen kişilerin ailelerinde oy alındı....

Yanıtla . 1Beğen 23 Mayıs 10:39
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