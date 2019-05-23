Yıpranan bayraklar yenilendi

Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, başta belediye hizmet binaları olmak üzere şehrin muhtelif yerlerindeki bayrak direklerindeki aksaklıkları giderdiler. Görevliler büyük bayrak direklerinin çelik halatları ile mekanizmalarının bakım ve onarımını gerçekleştirirken eskiyen, yırtılan, solan bayrakları da yenileriyle değiştirdiler.