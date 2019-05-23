Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, başta belediye hizmet binaları olmak üzere şehrin muhtelif yerlerindeki bayrak direklerindeki aksaklıkları giderdiler. Görevliler büyük bayrak direklerinin çelik halatları ile mekanizmalarının bakım ve onarımını gerçekleştirirken eskiyen, yırtılan, solan bayrakları da yenileriyle değiştirdiler.
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Yıpranan bayraklar yenilendi
İzmit Belediyesi tarafından şehrin değişik noktalarında bulunan bayrak direklerinin bakım ve onarımı yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz