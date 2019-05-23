Binali Yıldırım'dan canlı yayın kararı

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, bir televizyon programında konuştu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında tartışma teklifine değinen Yıldırım, “Bir garanti veremem. Bunun kararını tek başıma alamam ama prensip olarak olabilir. Önce bir eteklerimizdeki taşları dökelim ondan sonra olabilir" dedi.