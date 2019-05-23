AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, bir televizyon programında konuştu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında tartışma teklifine değinen Yıldırım, “Bir garanti veremem. Bunun kararını tek başıma alamam ama prensip olarak olabilir. Önce bir eteklerimizdeki taşları dökelim ondan sonra olabilir" dedi.
Bugün 10:15 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:02 TSİ
Binali Yıldırım'dan canlı yayın kararı
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, bir televizyon programında konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz