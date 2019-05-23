31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde partisinden Derince Belediye Meclis Üyesi seçilen ve ayrıca AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Tanju Yılmaz, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Yılmaz, sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında “13 yıl boyunca çeşitli kademelerinde ve son 5 yılını gençlik kolları başkanı olarak görev yaptığım AK Parti gençlik kollarındaki aktif görevlerimden bugün yaptığımız son yönetim kurulu toplantısı ile ayrılmış bulunmaktayım. Çocukluğumun, gençliğimin ve 30 yıllık toplam hayatımın 13 yılının geçtiği bu kutlu çatı altında alnımın akı ile görev yapmış olmanın ve bu bayrağı arkamızdan gelecek kardeşlerime gönül rahatlığı ile bırakıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaktır. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.
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AKP'li başkan görevi bıraktı!
AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz görevi bıraktığını açıkladı.
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Yorumlar
(2 )
Vergi - Yemeye devam
Şener saygılı - Akıllı ve uyanık geminin su almaya başladığını gördü yeni oluşumlar ile tekrar görüşmek üzere diyor
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