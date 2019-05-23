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AKP'li başkan görevi bıraktı!

AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz görevi bıraktığını açıkladı.
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31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde partisinden Derince Belediye Meclis Üyesi seçilen ve ayrıca AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Tanju Yılmaz, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Yılmaz, sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında “13 yıl boyunca çeşitli kademelerinde ve son 5 yılını gençlik kolları başkanı olarak görev yaptığım AK Parti gençlik kollarındaki aktif görevlerimden bugün yaptığımız son yönetim kurulu toplantısı ile ayrılmış bulunmaktayım. Çocukluğumun, gençliğimin ve 30 yıllık toplam hayatımın 13 yılının geçtiği bu kutlu çatı altında alnımın akı ile görev yapmış olmanın ve bu bayrağı arkamızdan gelecek kardeşlerime gönül rahatlığı ile bırakıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaktır. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(2)
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Şener saygılı - Akıllı ve uyanık geminin su almaya başladığını gördü yeni oluşumlar ile tekrar görüşmek üzere diyor

Yanıtla . 4Beğen 23 Mayıs 11:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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