Kaza yapan araçtan çalıntı aküler çıktı

Alınan bilgiye göre, kamyonlardan akü çaldıkları ileri sürülen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polisleri görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu şüphelilerin bulunduğu otomobil güney yanyol Ankara istikameti sanayi yolu girişinde kaza yaptı. Araçtaki şüphelilerden Y.K. ve M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, 2 kamyon aküsü ve inşaat demir kesme makasına rastlandı. Şüpheliler, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.