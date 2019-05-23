Alınan bilgiye göre, kamyonlardan akü çaldıkları ileri sürülen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polisleri görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu şüphelilerin bulunduğu otomobil güney yanyol Ankara istikameti sanayi yolu girişinde kaza yaptı. Araçtaki şüphelilerden Y.K. ve M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, 2 kamyon aküsü ve inşaat demir kesme makasına rastlandı. Şüpheliler, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Kaza yapan araçtan çalıntı aküler çıktı
Darıca'da, kamyonlardan akü çaldıkları iddia edilen iki şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz