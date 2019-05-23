Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:49 TSİ- Gündem G: Bugün 13:23 TSİ

UlaşımPark’tan AÖF için ek sefer hizmeti

UlaşımPark, AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 25-26 Mayıs Cumartesi-Pazar günlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) Bahar Dönem Sonu Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için aynı günlerde ek seferler düzenleyecek. Hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavları dolayısıyla UlaşımPark; 170, 175, 530, 755 ve 10 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek.

EK SEFERLER ÖĞRENCİLERİ RAHATLATACAK

AÖF sınavına girecek olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için UlaşımPark tarafından düzenlenen ek seferler 25-26 Mayıs Cumartesi-Pazar günlerinde hizmet verecek. Kirazyalı’dan saat 07.00’da kalkacak olan 170 numaralı hat sırasıyla Yarımca, İzmit, Otogar güzergâhında hizmet verecek. Yine aynı saatte Kirazlıyalı’dan kalkış yapacak 175 numaralı hat ise Çamlıtepe, İzmit, Otogar güzergâhından ilerleyecek.

OTOGAR’DAN 15 DAKİKADA BİR UMUTTEPE’YE OTOBÜS KALKACAK

Otogar’a gidecek olan 530 numaralı hat ise saat 06.45’de Gebze Teknik Üniversitesi’nden kalacak ve sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit, Otogar güzergâhında öğrencilere kolaylık sağlayacak. 755 numaralı hat da saat 07.15’de Karamürsel’den ek sefer yapacak ve sırasıyla Gölcük, Başiskele üstünden Umuttepe’ye ulaşacak. Son olarak saat 08.00 ile 09.00 arasında her 15 dakikada bir Otogar’dan kalkış yapacak olan 10 numaralı hat, Umuttepe’ye gidecek.

Bugün 10:49 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
UlaşımPark’tan AÖF için ek sefer hizmeti mask
UlaşımPark’tan AÖF için ek sefer hizmeti
Kandıra'da çapari sezonu açıldı mask
Kandıra'da çapari sezonu açıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan açıklaması mask
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan açıklaması
Yıpranan bayraklar yenilendi mask
Yıpranan bayraklar yenilendi
Kartepe Belediyesi hafta sonu da açık mask
Kartepe Belediyesi hafta sonu da açık
Sunay Akın: İzmitliler gerçekten çok şanslı mask
Sunay Akın: İzmitliler gerçekten çok şanslı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!

GALERİ

Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL