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Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor

Doğu Karadeniz turizminin gözde merkezlerinden Sümela Manastırı, 4 yıllık aranın ardından ziyaretçilere yeniden açılmaya hazırlanıyor.
Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor mask
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle restorasyon çalışmalarına hız verilen manastıra 4 yıldan sonra yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlanacak. Ziyaretçiler, manastır içerisindeki birinci avluya kadar olan ilk bölümü, 25 Mayıs Cumartesi'den itibaren gezebilecek. Bakanlık, Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, manastırın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatacak.

Restorasyon 2020'de bitirilecek

Restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı'nda, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı. Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2'nci etap işi kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması yapıldı. Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020'nin sonunda tamamlanmasını planladığı restorasyon çalışmaları, 22 Eylül 2015'te başlatılmıştı. Sümela Manastır Kompleksi için çalışmaların güvenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla bir yıl süreyle verilen kapatma kararı, kaya düşmelerinin tehlike yaratması ve alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeniyle uzatılmıştı.

Bugün 10:56 TSİ AA Ankara- Kültür-Sanat

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