Her yıl iki taksitte Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin birinci taksitleri ödenmeye başlandı. Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin ilk taksidinin son ödeme günü 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğinden, Kartepelilerin vergilerini ödemede zorluk çekmemeleri için eski belediye hizmet binasındaki ve yeni belediye hizmet binasındaki vezneler ile Uzunçiftlik tahsilat bürosundaki veznenin 25 Mayıs 2019 Cumartesi ve 26 Mayıs 2019 Pazar günü açık olacağı duyuruldu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Hafta içi fırsat ve zaman ayıramayan vatandaşlarımızın gecikmeli duruma düşmemeleri, işlerini kolaylaştırmak için, hafta sonu da veznelerimizi açıyoruz. Tüm mükelleflerimize duyuruyoruz” dendi.
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Kartepe Belediyesi hafta sonu da açık
Kartepe Belediyesi’nde 31 Mayıs son gün olan Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi nedeniyle vatandaşların gecikmeli duruma düşmemeleri için hafta sonu da vezneler açık olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz