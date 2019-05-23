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Ramada, basını iftarda ağırladı

Ramada Plaza İzmit Otel, Kocaeli’de görev yapan basın mensuplarını iftar yemeğinde ağırladı.
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İzmit Yahya Kaptan'da bulunan ve ilimizin kaliteli hizmet sunan işletmelerinden olan Ramada Plaza İzmit Otel, dün akşam basın mensuplarını iftar yemeğinde ağırladı. Sıcak bir ortamda gerçekleşen programda basın mensupları ve Ramada Plaza İzmit Otel yetkilileri bol bol sohbet etti.

BASINDAN TAM NOT

Mutfağının birbirinden lezzetli yemekleriyle açık büfe tatlı ve meyveleriyle konuklarını ağırlayan Ramada Plaza İzmit Otel, İzmit basınından da tam not aldı. İftar yemeğinde ev sahibi olarak basın mensuplarını karşılayan Ramada Plaza İzmit Otel Genel Müdürü Cengiz Caner, Genel Müdür Yardımcısı Osman Uluışık ve SPA Müdürü Nergis Esen Gönel gece boyunca muhteşem bir ev sahipliği gösterdiler.

KONUKLAR DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFİN LEZZETLERİYLE AĞIRLANIYOR

Açıldığı ilk günden itibaren birçok alanda ilimize öncülük eden ve değer katan Ramada Plaza İzmit Otel, iftar sofralarıyla da fark yaratıyor. İftar organizasyonlarına hız kesmeden devam eden otelin konukları, Ramada Plaza İzmit Oteli’nin dünyaca ünlü Executive Chef Naif Bağı’nın birbirinden lezzetli mönüleriyle ağırlanıyor. Zengin iftariyelik, çorbalar, börekler, salatalar ve tatlı seçeneğiyle konuklara keyifli bir Ramazan yaşatan Ramada Otel, ana yemek seçenekleri ile de damakları tatlandırıyor. Ekin EKEN

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