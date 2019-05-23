Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı. Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi. Toyota da geçtiğimiz aylarda aldığı karar ile, hava yastığı problemleri nedeniyle Türkiye'de dahil çok sayıdaki ülkede 1,7 milyon aracını geri çağırmıştı.
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Otomobil devi, araçlarını geri çağırdı!
Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz