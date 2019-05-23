Tarihi panel çok önemli isimleri bir araya getirdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, tarihi bir panele ev sahipliği yaptı. “Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi” konulu panelde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizciliği tüm yönleriyle ele alındı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) işbirliği ile düzenlenen panel bir gün boyunca sürdü. Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizciliğinin çok önemli isimleri panele katılım sağladı.

OSMAN EKŞİ KATILDI

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve şubenin ev sahipliğinde düzenlenen panele, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün de dinleyici olarak katılım sağladığı panelde önemli konular masaya yatırıldı.

ZAMANIN RUHU

İki oturumlu panelin açılış konuşmasını yapan Doğusel, panelin düzenlenmesinin ana aktörü olan KÜDENFOR’a teşekkür ederken, “Coğrafyamız, coğrafyalarımız, dünyanın en önemli deniz ticaret rotası üzerinde… Su, dünyadaki en kıymetli şey… Ulaşım da orada… Üretim de orada… Kısaca, tüm varlık orada… Bu yüzden, hem Türkiye olarak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak coğrafyamızın değerini çok iyi bilmeliyiz. Aynı zamanda coğrafyamızın başlı başına ekonomik güçlenme için bir şans olduğunun farkına varmalı… Bu şansı iyi kullanmalı, zamanın gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Zamanın ruhunu kaçırmamalıyız” dedi.

ALLAH’A HAMDOLSUN

Koç Üniversitesi Deniz Hukuku ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Direktörü Yar. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise yaptığı açılış konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan sorunlara değindi. “Bugün ana vatandayız. Allah’a hamdolsun. Egemen ve özgür topraklardayız” diyen Gözügüzelli, Türkiye’nin KKTC’nin namusunu koruyarak, KKTC halkının özgür biçimde yaşamasını sağlayarak KKTC için çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Gözügüzelli,” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden selam getirdim” dedi.

TSK 24 SAAT ESASINDA AKDENİZ’DEDİR

Doğu Akdeniz’de haksız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının gasp edildiğini kaydeden Gözügüzelli, “Bizlerin bir beka meselesi olarak gördüğü gelişmeler var. Mevcut haklarımızı gasp etmeye çalışan Yunan ve Rumlar ile batıya karşı TSK 24 saat esasında, Akdeniz’dedir. Akdeniz kimsenin denizi değil, bir Türk denizidir. Güney’in AB’ye üye yapılmasıyla başlayan hukuksuzluk devam ediyor. Hedefleri ana vatan ve Kıbrıs Türkleridir. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

21. YÜZYILDA EN BÜYÜK SAVAŞ BURADA

Panelin en önemli isimlerinden olan KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz, Türkiye’nin denizcileştirilmesi için faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Gürdeniz, “Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için en önemli mesele. Çünkü 21. Yüzyılda en büyük savaş buradadır. Bu panelleri daha önce Mersin ve KKTC’de düzenledik. Mersin, Kıbrıs’a barış gücünün gitmesinde ve başarılı olmasında en önemli il. Üçüncü birlikteliği Kocaeli’de yapıyoruz. Çünkü Türk donanması Kocaeli’de. KKTC’yi Türk donanması koruyor. Diğer yandan Kocaeli Türk ekonomisini kalkındıran bir il. Bu özellikle Kocaeli’yi çok önemli kılıyor” dedi.

DENİZLEŞME POTANSİYELİ

Açılış konuşmalarının ardından çok önemli isimler yarım saatlik sunumlar yaptı. “KKTC ve Denizleşme Potansiyeli” başlıklı ilk oturum, Levent Akson’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Birinci oturumda Enver Yetkili, “KKTC’de Deniz Ulaştırması ve Limancılık”; Ramazan Gündoğdu, “KKTC’de Tersanecilik ve Gemi Bakım / Onarımı”; Yar. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, “KKTC’de Deniz Hukuku Eğitim ve Öğretimi” başlıklarında sunum gerçekleştirdi.

KAPANIŞTA GÜRDENİZ KONUŞTU

İkinci oturum ise, “KKTC ve Türkiye Ortaklığı: Neler Yapılabilir?” başlığında, Şahin Yaman moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Okan Şafaklı, “Türkiye – KKTC Ekonomik İlişkileri ve Geleceğe Dair Bir Strateji Denemesi”; İlyas Yılmazyıldız, “Türkiye KKTC Ekonomik İlişkilerini Derinleştirmede Tekno-Stareji”, Özgür Pehlivan, “Türkiye KKTC Ekonomik İlişkilerini Derinleştirmede Proje Finansmanı”, başlıklarında sunum yaptı. Amiral Cem Gürdeniz ise kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.