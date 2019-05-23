Voleybol Festivali’nde sıra küçüklerin!..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda final heyecanı Kocaeli’nde yaşanıyor. Müsabakalar 22-29 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılıyor.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

2018-2019 Voleybol Sezonu Küçükler Kategorisi (Kız-Erkek) Finallerinin teknik toplantı ve kura çekimi, Uluslararası Fuar Merkezi Akçakoca Toplantı salonunda gerçekleştirildi. 32 kız ve erkek takımın yöneticilerinin katıldığı teknik toplantıda kura çekimi ile 4’erli gruplar oluşturuldu. Toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı ve Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan katıldı.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜL

Finale doğrudan katılan 16 takım 1.torbadan kura ile 8 grubun 1.ve 2.sırasına, gruplardan gelen 16 takım ise 2.torbadan kura ile 8 grubun 3.ve 4.sırasına yer aldı. Final Etabının Grup Müsabakaları 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak. Grup müsabakaları sonunda 3. ve 4. olan 16 takım elenecek. Gruplarda 1. ve 2.sırayı alan 16 takım ise 26-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek. Final müsabakaları gerçekleşmesinin ardından dereceye giren takımlara ödülleri törenle taktim edilecek.

KÜÇÜKLER (KIZ-ERKEK) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 22-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2018-2019 Voleybol Sezonu Küçükler Kategorisi kızlarda Fenerbahçe, Kocaeli Gençlik Spor, Konya Gençlik Spor, Karayolları, Galatasaray, Vakıfbank Ankara, Tekirdağ Yıldırım Spor, Adana Kare Spor, Arkas Spor, TVF Spor Lisesi, B.Düzü Voleybol İht., Vakıfbank İstanbul, İlbank, Nilüfer Bld., Eczacıbaşı, Tarsus Bld., İstanbul Es Spor, Denizli B.ŞehirBld., Kayseri Şahin Spor, Merinos, Sakarya Olimpik Akademi, Derince Yenikent, Çaykur Rize Spor, Konya Ereğli Genç. Merk.,Samsun BŞB Anakent, Mersin Volgem, Karşıyaka, Kastamonu Doğa Gençlik, Antalya Şimşek Spor, Batman Gençlik Spor, Van Gençlik Merkezi ve Halkbank yer alacak. Erkeklerde ise Avrupa Voleybol, TFL Altekma, Tofaş Spor, Beşiktaş, Ziraat Bankası, Bursa Bosch, Fenerbahçe, Maliye Piyango, Galatasaray, Tekirdağ Çorlu Çağdaş, İst. Okyanus Koleji, Arkas Spor, Halkbank, Altınyurt, İst. Fabrika Voleybol, İstanbul BBSK, Samsun DSİ, Van Tuşba Gençlik Merkezi, K.Maraş Atcı Gençlik, Batman Petrol Spor, Denizli Gençlik Spor, Kıbrısgücü, Tokat Bld. Plevne, Akyazı Bld., Manisa Turgutlu, TED Ankara Kolejliler, Sahabiye, İnegöl Bld., Fethiye Voleybol, Eskişehir Odunpazarı, Düziçi Voleybol, Pema Koleji mücadele ediyor.