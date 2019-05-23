Gebzespor’un iç saha maçlarını oynadığı Alaettin Kurt Stadı’nda zemin bakım çalışmaları başladı. 2018-19 sezonunun ardından futbolun 3 ay süreliğine tatile girmesi üzerine Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, sezon boyunca büyük hasar gören çim zeminde iyileştirme çalışması başlattı. Stadın çim sorumlusu Metin Adalı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında özelliğini kaybedip, toprağa dönüşen bölümler, ekme çim döşenerek iyileştirilecek. Kale önlerinde kelleşen alanları öncelikli tutan personel, hem zemin, hem de stadın diğer bölümlerini sezona hazır hale getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Bugün 11:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:42 TSİ
Alaettin Kurt yoğun bakımda!..
Gebzespor’un iç saha maçlarını oynadığı Alaettin Kurt Stadı’nda zemin bakım çalışmaları başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz