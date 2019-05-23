Alaettin Kurt yoğun bakımda!..

Gebzespor’un iç saha maçlarını oynadığı Alaettin Kurt Stadı’nda zemin bakım çalışmaları başladı. 2018-19 sezonunun ardından futbolun 3 ay süreliğine tatile girmesi üzerine Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, sezon boyunca büyük hasar gören çim zeminde iyileştirme çalışması başlattı. Stadın çim sorumlusu Metin Adalı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında özelliğini kaybedip, toprağa dönüşen bölümler, ekme çim döşenerek iyileştirilecek. Kale önlerinde kelleşen alanları öncelikli tutan personel, hem zemin, hem de stadın diğer bölümlerini sezona hazır hale getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.