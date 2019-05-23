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Bugün 11:41 TSİ- Spor G: Bugün 11:43 TSİ

17 farklı branşta bedava eğitim

Futbol, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim- animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, okçuluk, İngilizce, drama, resim, bağlama, ebru, buz pateni branşlarında eğitimler verilecek.
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Futbol, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim- animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, okçuluk, İngilizce, drama, resim, bağlama, ebru, buz pateni branşlarında eğitimler verilecek. 2005 ve 2012 arası doğumluların Resim-Animasyon-jimnastik branşı için 2013-2014 doğumlu olma şartı aranıyor. Kayıtlar için kimlik fotokopisi yeterli. Gebze Belediyesi Yaz Okulları için kayıtlar hafta içi halı saha ve okullarda 16.00-18.00 saatleri arası, diğer kayıt noktalarında ise 08.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kayıtların gerçekleşeceği noktalar ve branşlar şöyle:

Basketbol, voleybol, binicilik: Gebze Spor Salonu

Futbol: Metin Oktay Stadı, Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi, Umut Halı Saha, 75. Yıl Halı Saha, Sporter Halı Saha, Beylikbağı Stadı, Hasyıldız Halı Saha ve Mollafenari Stadı…

 İngilizce, satranç, jimnastik, bağlama, drama, resim, ebru, masa tenisi, zeka oyunları ve resim, animasyon ve jimnastik:  İstasyon Bilim Sanat Merkezi…

Basketbol, Voleybol, İngilizce, satranç, drama, ebru, bağlama, resim ve zeka oyunları: Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi…

İngilizce, drama, ebru, bağlama, resim, zeka oyunları, masa tenisi, satranç ve jimnastik: Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi…

Resim-Animasyon-Jimnastik, İngilizce ve satranç: Güzel Gelecek Akademisi…

Voleybol ve satranç: Gençlik Merkezi…

Voleybol ve basketbol: Mustafa Üstündağ ve Emlak Konut Ortaokulu Spor Salonu…

Yüzme: Gebze Olimpik yüzme Havuzu…

Buz pateni: Gebze Olimpik Buz Pisti…

Binicilik. Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi… Detaylı bilgi 0530 412 00 73…

Bugün 11:41 TSİ - Spor

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