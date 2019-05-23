Çayırova’da endişeli bekleyiş…

Çayırovaspor gelecek sezon BAL Ligi’nde 6’ıncı sezonunu yaşamayabilir. Çoğu takım gibi Belediye desteğiyle mücadele eden yeşil-siyahlı ekibin yeni sezon öncesinde tek umudu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ydi. Ancak beklenen destek gelmedi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Kulüp Başkanı Şevket Külte’nin önceki gün bir araya geldiği görüşme olumsuz sonuçlanırken, başkan Çiftçi’nin Külte’ye Çayırovaspor’a destek veremeyeceğini açık açık söylediği öğrenildi.

KURBAN GELİRİ KESİLDİ

Geçmiş yıllarda Çayırovaspor’a verilen kurban pazarı gelirinin de kulübe aktarılmayacağını söyleyen Çiftçi, böylece yeşil-siyahlı kulübün en önemli gelir kaynağını kesmiş oldu. Başkan Çiftçi’nin Çayırovaspor’a bakış açısı yeşil-siyahlı yönetimi üzerken, kulübün önümüzdeki sezon lige katılmama düşüncesinin ağır bastığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Çayırovaspor yönetimi önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda kararını açıklayacak.