Haydi Melih, haydi Alperen!..

Sevindikspor’da yetişen iki altın yumruk, 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Romanya’nın Galati şehrinde yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkacak. Buna göre antrenör Selim Vinçoğlu idaresinde şampiyonaya bilinen Melih Yıldırım Ballıoğlu (57 kg) ve Alperen Terzi(70 kg), Milli takım forması altında madalya mücadelesi verecekler. Sevindikspor Kulüp Başkanı Gökhan Bayramoğlu, Melih ve Alperen’in Romanya’dan altın madalya ile döneceğine inandığını söyledi.