Sevindikspor’da yetişen iki altın yumruk, 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Romanya’nın Galati şehrinde yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkacak. Buna göre antrenör Selim Vinçoğlu idaresinde şampiyonaya bilinen Melih Yıldırım Ballıoğlu (57 kg) ve Alperen Terzi(70 kg), Milli takım forması altında madalya mücadelesi verecekler. Sevindikspor Kulüp Başkanı Gökhan Bayramoğlu, Melih ve Alperen’in Romanya’dan altın madalya ile döneceğine inandığını söyledi.
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Haydi Melih, haydi Alperen!..
Sevindikspor’da yetişen iki altın yumruk, 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Romanya’nın Galati şehrinde yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz