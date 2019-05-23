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Yunanistan’da bileğimiz bükülmedi

İlimizin başarılı engelli bilek güreşçileri, milli takımımız adına Yunanistan’da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda 3 madalya elde etti.
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Yunanistan’da yapılan Engelli Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda Kağıtsporlu sporcular 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak başarı elde etti. Yunanistan’ın Loutraki kentinde düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’na 33 ülkeden yüzlerce sporcu katıldı. Önemli şampiyonada Kocaeli Büyükşehirli İsmail Hacı Bekar Gençler 18 Yaş Altı 50 kg Kategorisi sağ kolda gümüş madalya kazanmayı başardı. Meryem Yıldırım ise Büyük Bayanlar +65 kg Kategorisinde sol kolda gümüş ve sağ kolda bronz madalya kazandı.

MİLLİ TAKIMIMIZIN HANESİNE 3 MADALYA YAZDILAR

Büyük Erkekler 70 kg Kategorisi sağ kolda mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcumuz Kenan Eroğlu ise 3. ‘lüğü kıl payı kaçırarak 4. oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu engelli bilek güreşçiler elde ettikleri başarılı sonuçlar neticesinde büyük sevinç yaşadı. Sporcular müsabakaların ardından kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.

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