Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:47 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:23 TSİ

Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

LPG fiyatlarının farklılık göstermesi sürücülerin tepkisine sebep oluyor. Aynı şehrin bir ucunda litresi 3.29 liradan satılan LPG, şehrin başka bir noktasında 3.97 liradan satışa sunuluyor. Aynı kentte yaşayan sürücüler, bir depo LPG'de 40 liraya kadar tasarruf sağlayabiliyor. Sektör temsilcileri, farkı serbest piyasa koşullarına bağlarken tüketici dernekleri duruma bir hayli tepkili.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

LPG fiyatlarının farklılık göstermesi sürücülerin tepkisine sebep oluyor. Aynı şehrin bir ucunda litresi 3.29 liradan satılan LPG, şehrin başka bir noktasında 3.97 liradan satışa sunuluyor. Aynı kentte yaşayan sürücüler, bir depo LPG'de 40 liraya kadar tasarruf sağlayabiliyor. Sektör temsilcileri, farkı serbest piyasa koşullarına bağlarken tüketici dernekleri duruma bir hayli tepkili. Uluslararası piyasaya göre benzin ve motorinin yüksek olması sürücüleri daha ucuz olan LPG tüketimine yönlendiriyor. Ancak LPG fiyatlarında litrede 70-80 kuruşu bulan farklı fiyatlar tepkilere sebep oluyor. Bursa, Kayseri, Kırşehir, Konya gibi farklı illerde, hatta aynı kentin değişik noktalarında bile LPG fiyatları farklılık gösteriyor.

"İzahı mümkün değil"

Aynı marka LPG Osmangazi ilçesindeki akaryakıt istasyonunda litresi 3.29 liradan satılırken yine Osmangazi ilçesindeki başka bir istasyonda 3.97 liradan satılıyor. Bursa'dan Konya'ya aracıyla giden sürücü F.Y., aynı marka LPG'nin litre fiyatında 70-80 kuruş oynamasının izahının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye LPG Derneği ise serbest piyasaya koşullarının uygulandığını duyurdu. Açıklama yapan Dernek yönetimi, LPG Piyasası Kanunu 10. Maddesi uyarınca LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tüketicilere tavan perakende satış fiyatlarını serbest piyasa koşullarında belirleyerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiğine dikkat çekti. LPG otogaz bayileri ise, dağıtım şirketlerince bildirilen tavan fiyatların üzerinde olmamak kaydıyla tüketicilere satış fiyatını serbestçe belirlediği hatırlatıldı.

Firmalar rekabete girebiliyor

LPG otogaz istasyonlarındaki satış fiyatlarının, bayiler tarafından belirlendiği; ancak bu fiyatların dağıtım şirketlerince tespit edildiği dile getirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu fiyatlar tavan fiyatlar üzerinde olamamaktadır. Aksine davranış, idari para cezası ve diğer idari yaptırımların uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Bu düzenlemelere uyum sağlandığının denetimi, EPDK tarafından görevlendirilmiş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri veya diğer kurum personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine düzenleyici bir kurum olarak Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında adil bir rekabet ortamının tesisi için düzenleyici işlem yapma ve yaptırım uygulama yetki ve görevine haizdir. LPG piyasasında bölgesel rekabete, dağıtıcılar veya bayiler arası rekabete veya dönemsel promosyonlara sıkça rastlanmaktadır.

"Aslolan serbest piyasa koşullarıdır"

Yine yukarıda belirttiğimiz yasal düzenlemelere aykırı davranışlara da rastlanabilmektedir. Belirtilen fiyat farkının bu kapsamda farklı sebeplerinin olabileceği değerlendirilmektedir. Sürücülere, ürün ve hizmet alacakları istasyonlarda; LPG Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliği kapsamında fiyatların açıkça ilan edildiğinden, dağıtıcı lisansı sahibinin kurumsal kimliğinin bulunduğundan, oto gaz bayilik lisansı sahibi bayi bilgilerinin istasyonların görünebilir kısımlarında yer aldığından fiyat ilan panosu ile LPG pompası üzerindeki fiyatların birbiriyle örtüştüğünden emin olunması tavsiye olunmaktadır. LPG piyasasında aslolan serbest piyasa koşullarıdır ve sabit bir kar marjı bulunmamaktadır. Kar marjları; ürün satış miktarları, marka algısı, ulaşım ve nakliye şartları, ürün alış koşulları ve benzeri nedenlerle bayiler ve dağıtım şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Piyasada rekabetin yüksek olması - rekabeti bozucu eylemlerden kaynaklanmaması koşuluyla - Rekabet Kurumu bakış açısıyla aranılan bir özelliktir."

Bugün 11:47 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan 10 bin istihdam müjdesi mask
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan 10 bin istihdam müjdesi
Uluslararası kenteyner operatörü devi, DP World Yarımca'yı seçti mask
Uluslararası kenteyner operatörü devi, DP World Yarımca'yı seçti
Belde A.Ş.’lilere bayram öncesi avans müjdesi mask
Belde A.Ş.’lilere bayram öncesi avans müjdesi
Hürriyet ve meclis üyeleri Büyükakın’ı ziyaret etti mask
Hürriyet ve meclis üyeleri Büyükakın’ı ziyaret etti
Marmara Galvaniz’de anlaşma sağlandı mask
Marmara Galvaniz’de anlaşma sağlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!

GALERİ

Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL