Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

LPG fiyatlarının farklılık göstermesi sürücülerin tepkisine sebep oluyor. Aynı şehrin bir ucunda litresi 3.29 liradan satılan LPG, şehrin başka bir noktasında 3.97 liradan satışa sunuluyor. Aynı kentte yaşayan sürücüler, bir depo LPG'de 40 liraya kadar tasarruf sağlayabiliyor. Sektör temsilcileri, farkı serbest piyasa koşullarına bağlarken tüketici dernekleri duruma bir hayli tepkili. Uluslararası piyasaya göre benzin ve motorinin yüksek olması sürücüleri daha ucuz olan LPG tüketimine yönlendiriyor. Ancak LPG fiyatlarında litrede 70-80 kuruşu bulan farklı fiyatlar tepkilere sebep oluyor. Bursa, Kayseri, Kırşehir, Konya gibi farklı illerde, hatta aynı kentin değişik noktalarında bile LPG fiyatları farklılık gösteriyor.

"İzahı mümkün değil"

Aynı marka LPG Osmangazi ilçesindeki akaryakıt istasyonunda litresi 3.29 liradan satılırken yine Osmangazi ilçesindeki başka bir istasyonda 3.97 liradan satılıyor. Bursa'dan Konya'ya aracıyla giden sürücü F.Y., aynı marka LPG'nin litre fiyatında 70-80 kuruş oynamasının izahının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye LPG Derneği ise serbest piyasaya koşullarının uygulandığını duyurdu. Açıklama yapan Dernek yönetimi, LPG Piyasası Kanunu 10. Maddesi uyarınca LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tüketicilere tavan perakende satış fiyatlarını serbest piyasa koşullarında belirleyerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiğine dikkat çekti. LPG otogaz bayileri ise, dağıtım şirketlerince bildirilen tavan fiyatların üzerinde olmamak kaydıyla tüketicilere satış fiyatını serbestçe belirlediği hatırlatıldı.

Firmalar rekabete girebiliyor

LPG otogaz istasyonlarındaki satış fiyatlarının, bayiler tarafından belirlendiği; ancak bu fiyatların dağıtım şirketlerince tespit edildiği dile getirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu fiyatlar tavan fiyatlar üzerinde olamamaktadır. Aksine davranış, idari para cezası ve diğer idari yaptırımların uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Bu düzenlemelere uyum sağlandığının denetimi, EPDK tarafından görevlendirilmiş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri veya diğer kurum personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine düzenleyici bir kurum olarak Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında adil bir rekabet ortamının tesisi için düzenleyici işlem yapma ve yaptırım uygulama yetki ve görevine haizdir. LPG piyasasında bölgesel rekabete, dağıtıcılar veya bayiler arası rekabete veya dönemsel promosyonlara sıkça rastlanmaktadır.

"Aslolan serbest piyasa koşullarıdır"

Yine yukarıda belirttiğimiz yasal düzenlemelere aykırı davranışlara da rastlanabilmektedir. Belirtilen fiyat farkının bu kapsamda farklı sebeplerinin olabileceği değerlendirilmektedir. Sürücülere, ürün ve hizmet alacakları istasyonlarda; LPG Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliği kapsamında fiyatların açıkça ilan edildiğinden, dağıtıcı lisansı sahibinin kurumsal kimliğinin bulunduğundan, oto gaz bayilik lisansı sahibi bayi bilgilerinin istasyonların görünebilir kısımlarında yer aldığından fiyat ilan panosu ile LPG pompası üzerindeki fiyatların birbiriyle örtüştüğünden emin olunması tavsiye olunmaktadır. LPG piyasasında aslolan serbest piyasa koşullarıdır ve sabit bir kar marjı bulunmamaktadır. Kar marjları; ürün satış miktarları, marka algısı, ulaşım ve nakliye şartları, ürün alış koşulları ve benzeri nedenlerle bayiler ve dağıtım şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Piyasada rekabetin yüksek olması - rekabeti bozucu eylemlerden kaynaklanmaması koşuluyla - Rekabet Kurumu bakış açısıyla aranılan bir özelliktir."