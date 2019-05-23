Lise Futsal GELİŞİYOR

Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda dört maç oynandı. Günün en farklı skorunu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, AİHL Şehit Öğretmen Ergin Komut Lisesi karşısında elde etti: 6-1. İkinci maçta İzmit Gazi Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL A Lisesi’ni 4-2 mağlup etti. Üçüncü maçta Nazmi Arıkan Fen Bilimler Temel Lisesi, Özel Cebir Lisesi’ni 3-1 yendi. Günün son maçı ise adeta nefesleri kesti. Mağlup duruma düşen Muallim Naci Anadolu Lisesi, son 2 saniyede İsmail'in attığı serbest vuruşu golüyle rakibi Namık Kemal Lisesi’ni 3-2 mağlup etti. Namık Kemal ilk mağlubiyetini aldı. Muallim Naci Lisesi ise galibiyetine ulaştı. İzmit Gelişim Lise futsal maçlarında bugün son grup maçları oynanacak. 28 Mayıs Salı günü yarı final maçları, 30 Mayıs’ta da final maçları oynanacak. Ahmet AKAY

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: 2 İZMİT GAZİ ANADOLU LİSESİ: 4

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Şükrü Şahin ***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL: Ensar ***, Muhammet **, Yusef ***, Murat **, K.Yusuf ***, Mustafa **, Ahmet **, Doğan ***, Semih ***

İZMİT GAZİ ANADOLU LİSESİ: Ömer ***, Emir ***, Yiğit ***, Koray ****, Kerim ***, Yunus ***, Hamza ***, Tunahan ***, Emre ***, Seymen ***

GOLLER: K.Yusuf (1),Yusef (1)(Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL), Koray (3), Yunus (1)(İzmit Gazi Anadolu Lisesi)

K.KART: Murat, Tunahan

NECİP FAZIL KISAKÜREK AİHL: 6 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: 1

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk **, Öner Sarıkaya ***

NECİP FAZIL KISAKÜREK AİHL: Hamza ***, Mert ***, Talha ***, Fatih ***, Muhammet ***, Efe ***, Ebubekir ***, Abdülkadir ***, Berke ***, Sercan ***, Hüseyin ***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: Ertuğrul ***, Mert **, Yusuf **, Yunus ***, Batuhan **, Enes **, K.Enes **, Oğuzhan **

GOLLER: Fatih (2), Hüseyin (2), Muhammet (1), Mert (1)(Necip Fazıl Kısakürek AİHL) Yunus (1)(Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL)

ÖZEL CEBİR LİSESİ: 1 NAZMİ ARIKAN FBTL: 3

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Öner Sarıkaya ***, Ahmet Kahraman Akman ***

ÖZEL CEBİR LİSESİ: Muhammet Deniz ***, Cahit **, Mikail **, Utku **, Metehan **, Mahmut Öztekin ***, Bilal **, Emre **

NAZMİ ARIKAN FBTL: Bahadır ***, Canberk ***, Emir ***, Utku ****, Yunus Emre ***, M.Ali ***, Ufuk ***, Emre Can ***

GOLLER: Utku (3), Yunus Emre (1)(Nazmi Arıkan FBTL) Yunus Emre (1)(K.K)Nazmi Arıkan FBTL)

MUALLİM NACİ AL: 3 NAMIK KEMAL AL: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Öner Sarıkaya ***, Mahmut Şahintürk ***

MUALLİM NACİ AL: Buğra ***, Baran ***, Devran ***, Mert ***, Ahmet ***, Enes ***, Berkan ***, Kerem ***, Egemen ***, Mustafa ***, Baturalp ***, İsmail ***

NAMIK KEMAL AL: Onur ***, Fuat ***, Fatih **, M.Burak **, Semih ***, Yiğit **, Görkem *, Efran ***, Sadettin **

GOLLER: Baran (1), Ahmet (1), İsmail (1)(Muallim Naci AL), Fuat (2)(Namık Kemal AL)

K.KART: Baran