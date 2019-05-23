Güllü Konak açılıyor

İzmit Tarih Koridoru Derneği Kapanca Sokak'ta bulunan Tarihi Çarşı projesinden sonra ikinci projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hacıhasan Mahallesi Kolaylı Sokak No: 15 de bulunan ve Yılmazlar Evi olarak tescillenen tarihi konak, Güllü Konak adıyla çay ve kahvehane olarak hizmete ve ziyarete açılacak. Yatırımını İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan'ın üstlenip derneğe bir nevi lokal olarak bağışladığı konağın içerisinde çay, kahve ve restaurant hizmetinin yanı sıra, araştırmacı ve öğrencilerin faydalanabileceği ÇEKÜL Vakfı'nın eserlerinin de içinde bulunduğu bir de kütüphane oluşturuldu. Ayrıca Güllü Konak içerisinde ki odalarda kurum ve kuruluşlar, toplantı ve organizasyonlar düzenleyebilecek.