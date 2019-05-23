Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:20 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 12:40 TSİ

Güllü Konak açılıyor

İzmit Tarih Koridoru Derneği, Kapanca Sokak bulunan İzmit Tarihi Çarşı’dan sonra ikinci projesini hayata geçirilecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Tarih Koridoru Derneği Kapanca Sokak'ta bulunan Tarihi Çarşı projesinden sonra ikinci projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hacıhasan Mahallesi Kolaylı Sokak No: 15 de bulunan ve Yılmazlar Evi olarak tescillenen tarihi konak, Güllü Konak adıyla çay ve kahvehane olarak hizmete ve ziyarete açılacak. Yatırımını İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan'ın üstlenip derneğe bir nevi lokal olarak bağışladığı konağın içerisinde çay, kahve ve restaurant hizmetinin yanı sıra, araştırmacı ve öğrencilerin faydalanabileceği ÇEKÜL Vakfı'nın eserlerinin de içinde bulunduğu bir de kütüphane oluşturuldu. Ayrıca Güllü Konak içerisinde ki odalarda kurum ve kuruluşlar, toplantı ve organizasyonlar düzenleyebilecek.

Bugün 12:20 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor mask
Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor
100. yıl Mehmet Erdem konseri ile kutlanacak mask
100. yıl Mehmet Erdem konseri ile kutlanacak
Kocaeli Müzesi’nde bir gece! mask
Kocaeli Müzesi’nde bir gece!
Müzeler Gecesine rekor katılım mask
Müzeler Gecesine rekor katılım
5 yeni film vizyonda mask
5 yeni film vizyonda
19 Mayıs 1919’da KOCAELİ’de "Manzara-i umumiye!" mask
19 Mayıs 1919’da KOCAELİ’de "Manzara-i umumiye!"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!

GALERİ

Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL