İlçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde hizmet veren Gölcük Sanayi Sitesi'nin kaldırılması için Yazlık mevkisinde yeni sanayi sitesi yapıldı. Esnaflar, ekim ayında tamamlanan yeni sanayi sitesine taşındı. Daha sonra Gölcük Belediyesi tarafından eski sanayi sitesinin yıkımına başlandı. Yıkım ve enkaz kaldırma işini yapan firmanın sahibi Eyüp Doğan, "Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri bizim firmamız tarafından yapılıyor. Eski sanayinin yıkımının ardından bugün iş makinelerimizle bu alana girerek enkazı kaldıracağız. Enkaz kaldırma işlemini bu hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefledik." dedi.
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Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor
Gölcük ilçesindeki eski sanayi sitesinin yıkımına başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz