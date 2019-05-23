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Gebzeli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi

Gebze'de Yavuz Selim İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri oluşturdu.
Gebzeli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi mask
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Öğrenciler kendi emekleri ve ailelerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine destek için erzak kolileri oluşturdu. Öğrenciler, bu kolileri Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Okul müdürü Volkan Temel, 4-E sınıfının çok anlamlı bir etkinlik düzenlediğini ifade ederek, emeği geçen öğrencilere, velilere ve sınıf öğretmeni Hüseyin Volkan Say'a teşekkür etti.

Bugün 12:23 TSİ AA Kocaeli- Eğitim

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