Öğrenciler kendi emekleri ve ailelerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine destek için erzak kolileri oluşturdu. Öğrenciler, bu kolileri Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Okul müdürü Volkan Temel, 4-E sınıfının çok anlamlı bir etkinlik düzenlediğini ifade ederek, emeği geçen öğrencilere, velilere ve sınıf öğretmeni Hüseyin Volkan Say'a teşekkür etti.
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Gebzeli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi
Gebze'de Yavuz Selim İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz