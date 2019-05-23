Gebzeli öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi

Öğrenciler kendi emekleri ve ailelerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine destek için erzak kolileri oluşturdu. Öğrenciler, bu kolileri Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Okul müdürü Volkan Temel, 4-E sınıfının çok anlamlı bir etkinlik düzenlediğini ifade ederek, emeği geçen öğrencilere, velilere ve sınıf öğretmeni Hüseyin Volkan Say'a teşekkür etti.