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Abdin Öztürk, konuklarını Karakuzu Steakhouse’da ağırladı!

Öztürk Şirketler Grubu Başkanı Abdin Öztürk, yakın dostlarını ve arkadaşlarını Karakuzu Steakhouse'da iftarda ağırladı. Abdin Öztürk ev sahipliğindeki iftara ünlü sunucu Şoray Uzun da katıldı.
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Ramazan ayının ikinci haftasını geride bıraktığımız şu günlerde iftar sofraları da dostlukla arkadaşlarla şenleniyor. Öztürk Şirketler Grubu Başkanı Abdin Öztürk dün akşam yakın dost ve arkadaşlarını, henüz kısa süre önce açılmasına rağmen İzmit’in en nezih mekanlarından birisi olarak kendisini kabullendiren Karakuzu Steakhouse’da ağırladı. Ev sahibi Abdin Öztürk, tüm konuklarını karşıladı ve kusursuz bir ev sahipliği yaptı.

İFTARA KATILANLAR

İftara, Vali Yardımcısı Osman Ekşe, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İşkur eski İl Müdürü Öztekin Kaşukçi, 15 Temmuz Demokrasi Gaziler Terör Mağdurları ve Şehitleri Dayanışma Dernek Başkanı Solmaz Dane, AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alpaslan, KC Kimya Yönetim Kurulu Başkanları Cebrail Kamacı ve İsrafil Kamacı, Mamikler Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik, İlçe Jandarma Komutanı Ersin Uzman, Zeren Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Zeren, Başiskele Belediyesi AKP Meclis Üyesi Ali Değirmenci katılım sağladı.

BOL BOL SOHBET ETTİLER

Abdin Öztürk’ün düzenlendiği iftara ayrıca Türkiye genelinde tanınan ünlü televizyoncu ve sunucu Şoray Uzun da katıldı. Şoray Uzun, tüm konuklarla sohbet etti, eski anılarını paylaştı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan kalabalık grup, hem sohbet etti hem de yemek yedi. Karakuzu Steakhouse, tüm konuklarından tam not aldı. Konuklar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çay içip sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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