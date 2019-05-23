Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi. Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.
Bugün 12:37 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:38 TSİ
Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te
Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz