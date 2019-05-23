CHP, Karakadılar için neyi bekliyor?

Yerel seçimlerde Millet İttifakı CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı ve eski Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar,ilçe binasında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına girmek istemiş ve İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Akbal tepki göstermişti. Bunun üzerine sözlü tartışma yaşanan kavgada olayların büyümesi üzerine Karakadılar'ın İsmail Akbal'a sandalye fırlatmaya yeltendiği ve partililerin araya girmesi ile engellendiği iddia edilmişti. Karakadılar ise bu iddiaları reddetmişti.
DİSİPLİNDEN HALA KARAR ÇIKMADI
CHP Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, yaşanan olayları rapor haline getirerek CHP İl Örgütü'ne sunmuştu. İlçe Başkanı Kırmızı’nın hazırladığı raporun ardından konu İl Disiplin Kurulu’na taşındı. 9 Nisan tarihinden bu yana yaşanan olay hakkında İl Disiplin Kurulu’nun hala bir karar vermediği öğrenildi. İl Disiplin Kurulu’nun hala bir yaptırımının olmaması bazı partililer tarafından tepki ile karşılanırken, parti kulislerinde il örgütünün yaklaşan kongre sürecinin ardından karar verileceği iddia edildi. Selin BECER
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Yorumlar
(1 )
Vatandaş - bazı şeyleri hazmetmek lazım. CHP bu kişileri aday göstermemeli.
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