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Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'ye geliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenleyeceği iftar programı için Kocaeli'ye geliyor.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenleyeceği iftar programı için Kocaeli'ye geliyor. Karamollaoğlu, 26 Mayıs Pazar günü Başiskele The Ness Otel’e gelerek partilileriyle beraber oruç açacak.

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