Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenleyeceği iftar programı için Kocaeli'ye geliyor. Karamollaoğlu, 26 Mayıs Pazar günü Başiskele The Ness Otel’e gelerek partilileriyle beraber oruç açacak.
Bugün 13:17 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:21 TSİ
Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'ye geliyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenleyeceği iftar programı için Kocaeli'ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz