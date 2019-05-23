Kocaelispor, Körfez’e yerleşiyor

MHP’den Körfez Belediyesi Eski Başkanı Erhan Yenilmez döneminde yapılan, Ak Parti’den belediye başkanları Yunus Pehlivan ve İsmail Baran dönemlerinde geliştirilen Burunga Tesisleri (Körfez Belediyesi Alpaslan Türkeş Tesisleri) kapılarını Kocaelispor’a açıyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz konuyla ilgili Körfez’de bir araya geldi.

İŞ DAHA ÖNCE BİTMİŞ

Söğüt ve yönetimin yaklaşık 3 hafta önce İlimtepe Futbol Kulübü’nün şampiyonluk yemeğinde ilk teması sağladığı, ardından Söğüt’ün Kocaelispor’un Yeni Çorum maçına davet edilmesi ikili arasındaki samimiyeti arttırmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, Burunga Tesisleri için öncü rol üstlendiği öğrenildi. Konaklama için de son derece uygun olan tesiste, kulüp idari binası, toplantı salonu, fitness salonu, soyunma odaları, yemekhane, 2 çim antrenman sahasıyla 1 de normal ebatlarda çim futbol sahası bulunuyor.

DİĞER KULÜPLERİN DURUMU

Körfez’i, Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan İlimtepe Futbol Kulübü ve Körfezspor ile Süper Amatör Lig’deki HerekeYıldızspor’un da tesislerin kullanımı için Söğüt’ten işaret beklediği biliniyordu. Sonraki süreçte kulüplerin durumları merak ediliyor. Söğüt daha önce yaptığı açıklamalarda, başta İlimtepe olmak üzere Körfez ilçedeki diğer kulüplere destek olacağını belirtmişti. Ancak henüz kulüplerle ilgili bir diyaloga girilmediği öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ