Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:28 TSİ- Spor G: Bugün 13:31 TSİ

Kocaelispor, Körfez’e yerleşiyor

Uzun yıllar boyunca Körfez takımlarına hizmet eden Körfez İlçesi Burunga Tesisleri önümüzdeki sezon itibarıyla, Kocaelispor’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

MHP’den Körfez Belediyesi Eski Başkanı Erhan Yenilmez döneminde yapılan, Ak Parti’den belediye başkanları Yunus Pehlivan ve İsmail Baran dönemlerinde geliştirilen Burunga Tesisleri (Körfez Belediyesi Alpaslan Türkeş Tesisleri) kapılarını Kocaelispor’a açıyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz konuyla ilgili Körfez’de bir araya geldi.

İŞ DAHA ÖNCE BİTMİŞ

Söğüt ve yönetimin yaklaşık 3 hafta önce İlimtepe Futbol Kulübü’nün şampiyonluk yemeğinde ilk teması sağladığı, ardından Söğüt’ün Kocaelispor’un Yeni Çorum maçına davet edilmesi ikili arasındaki samimiyeti arttırmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, Burunga Tesisleri için öncü rol üstlendiği öğrenildi. Konaklama için de son derece uygun olan tesiste, kulüp idari binası, toplantı salonu, fitness salonu, soyunma odaları, yemekhane, 2 çim antrenman sahasıyla 1 de normal ebatlarda çim futbol sahası bulunuyor.

DİĞER KULÜPLERİN DURUMU

Körfez’i, Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan İlimtepe Futbol Kulübü ve Körfezspor ile Süper Amatör Lig’deki HerekeYıldızspor’un da tesislerin kullanımı için Söğüt’ten işaret beklediği biliniyordu. Sonraki süreçte kulüplerin durumları merak ediliyor. Söğüt daha önce yaptığı açıklamalarda, başta İlimtepe olmak üzere Körfez ilçedeki diğer kulüplere destek olacağını belirtmişti. Ancak henüz kulüplerle ilgili bir diyaloga girilmediği öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:28 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Çayırova’da endişeli bekleyiş… mask
Çayırova’da endişeli bekleyiş…
Alaettin Kurt yoğun bakımda!.. mask
Alaettin Kurt yoğun bakımda!..
Lise Futsal GELİŞİYOR mask
Lise Futsal GELİŞİYOR
Darıca’da gözler Gülen ve Bıyık’ta mask
Darıca’da gözler Gülen ve Bıyık’ta
17 farklı branşta bedava eğitim mask
17 farklı branşta bedava eğitim
Haydi Melih, haydi Alperen!.. mask
Haydi Melih, haydi Alperen!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!

GALERİ

Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL