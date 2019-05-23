Derince’nin gururu Çakabey Ortaokulu

Derince Mersincik Mahallesi’nde eğitim veren Çakabey Ortaokulu, spordaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Çakabey Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Elif Kırt, Ankara’da yapılan Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Çakabey Ortaokulu ayrıca il genelinde katıldığı hentbol şampiyonalarında yıldız kızlarda Kocaeli dördüncüsü oldu. Küçük kızlar hentbolda ise finale yükselen Çakabey Ortaokulu, Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu’na final maçında 3-1’lik skorla yenilip Kocaeli ikinciliğine imza attı.

BAŞKAN AYGÜN, SPORCULARI KUTLADI

Sportif noktada elde ettiği başarılarla Derince’yi en iyi şekilde temsil eden Çakabey Ortaokulu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu oldu. Mersincik Mahallesi Muhtarı Derya Uluç, Çakabey Ortaokulu Müdürü Fuat Katılmış, beden eğitimi öğretmeni Demet Çetintaş, öğrenciler Elif Kırt, Damla Baytemur ve Eylül Uluç, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Okul idarecilerini ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Aygün, “Bizler çocuklarımızın hem eğitim hem de sportif açıdan gelişimlerine önem veriyoruz. Sporda başarıyı getiren asli unsur ise altyapı ve tesisleşme. Bu anlayışla biz de Derince Belediyesi olarak spora yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.