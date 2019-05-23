Aydın bisiklet dağıtmaya devam ediyor

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, yaklaşan olağan genel kurul öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Aydın ve yönetimi son olarak Başiskele’deydi ve buradaki kulüplerle bir araya gelerek sohbet etti. İzmit Belediyesi tarafından KASKF’ye hibe edilen bisikletleri de dağıtan Aydın, kulüplere yeni sezonda başarı diledi.