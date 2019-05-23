Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, yaklaşan olağan genel kurul öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Aydın ve yönetimi son olarak Başiskele’deydi ve buradaki kulüplerle bir araya gelerek sohbet etti. İzmit Belediyesi tarafından KASKF’ye hibe edilen bisikletleri de dağıtan Aydın, kulüplere yeni sezonda başarı diledi.
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Aydın bisiklet dağıtmaya devam ediyor
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, yaklaşan olağan genel kurul öncesi ziyaretlerine devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz