Körfez SK’da belirsizlik

İki yıl içerisinde 2.Lig’den amatör kümeye düşen Körfez Spor Kulübü, tam bir enkaz haline geldi. Kulübün geleceğiyle ilgili herhangi bir somut adım atılmıyor. Statü gereği önümüzdeki sezon BAL’da mücadele etmesi gereken Körfez Spor Kulübü’nün bu lige katılmayacağı söylentileri de artıyor. Kesin bir açıklama bekleniyor.