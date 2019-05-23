İki yıl içerisinde 2.Lig’den amatör kümeye düşen Körfez Spor Kulübü, tam bir enkaz haline geldi. Kulübün geleceğiyle ilgili herhangi bir somut adım atılmıyor. Statü gereği önümüzdeki sezon BAL’da mücadele etmesi gereken Körfez Spor Kulübü’nün bu lige katılmayacağı söylentileri de artıyor. Kesin bir açıklama bekleniyor.
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Körfez SK’da belirsizlik
İki yıl içerisinde 2.Lig’den amatör kümeye düşen Körfez Spor Kulübü, tam bir enkaz haline geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz