Gölcükspor teknik direktörü olarak son 4 maçta görev yapan Ali Beykoz, Gölcük Belediyesi Başkanı ve Gölcükspor Onursal Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile görüştü. Beykoz, gelecekle ilgili düşüncelerini aktarırken, destekleri için de başkan Sezer’e teşekkür etti. Görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Beykoz, süreci takip ettiğini söyledi.
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Beykoz, Sezer ile görüştü
Gölcükspor teknik direktörü olarak son 4 maçta görev yapan Ali Beykoz, Gölcük Belediyesi Başkanı ve Gölcükspor Onursal Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile görüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz