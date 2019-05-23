Beykoz, Sezer ile görüştü

Gölcükspor teknik direktörü olarak son 4 maçta görev yapan Ali Beykoz, Gölcük Belediyesi Başkanı ve Gölcükspor Onursal Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile görüştü. Beykoz, gelecekle ilgili düşüncelerini aktarırken, destekleri için de başkan Sezer’e teşekkür etti. Görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Beykoz, süreci takip ettiğini söyledi.