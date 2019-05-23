Kocaelispor Kulübü’nün yasal ürün tedarikçisi Kartepe Sportif, Kocaelispor ürünlerinde büyük indirime gitti. Tüm ürünlerde yüzde 25 indirim yapan Kartepe Sportif’te atkıdan formaya, çocuk kıyafetinden anahtarlığa kadar çok çeşitli ürünler mevcut. İzmit Belediyesi yanında yer alan Belsa Plaza ikinci katında ve Köseköy Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Caddesi’ndeki mağazalarda ürünler taraftarını bekliyor.
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Kocaelispor ürünlerinde büyük promosyon
Kocaelispor Kulübü’nün yasal ürün tedarikçisi Kartepe Sportif, Kocaelispor ürünlerinde büyük indirime gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz