Kocaelispor Kulübü’nün yasal ürün tedarikçisi Kartepe Sportif, Kocaelispor ürünlerinde büyük indirime gitti. Tüm ürünlerde yüzde 25 indirim yapan Kartepe Sportif’te atkıdan formaya, çocuk kıyafetinden anahtarlığa kadar çok çeşitli ürünler mevcut. İzmit Belediyesi yanında yer alan Belsa Plaza ikinci katında ve Köseköy Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Caddesi’ndeki mağazalarda ürünler taraftarını bekliyor.