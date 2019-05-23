Kocaeli Turizm Derneği’nden önemli atılımlar

Kurulduğu tarihten bugüne kadar birçok başarılı proje üreten Kocaeli Turizm Derneği yönetimi bu yıl da yeni projeleri hayata geçirecek. Soner Kılıç başkanlığında toplanan yönetim kurulu üyeleri üretilecek olan projeler için görev bölümü yaptı. “İlimi tanıtıyorum, ülkemi geziyorum” adı verilen projeyi Soner Kılıç proje grubu üstlenirken, bölgesel turizmi canlandırmak adına, bisiklet turları ile gezi rotasyonu oluşturmak amaçlı projeyi Kocaeli Müzeler Müdürü Rıdvan Gölcük ve Tolga Havuç yürütecek.



EN AZ 3 GÜNLÜK BÖLGE TURU

İzmit Otel Asya’da gerçekleşen toplantıda ayrıca Kocaeli’de müzayedeler yapılması, kentin tanıtımına dair hediyelik eşya yapımı ve satışı ile dernek ziyaretleri için randevuların alınması gündeme alındı. Ayrıca Kocaeli’nin tarihini, kültürünü ve buna bağlı olarak turizm kenti olmanın ilk adımlarından biri olarak Kocaeli’ye turların başlatılması amaçlı en az 3 günlük bölge tur programının yapılıp uygulama amaçlı Yönetim kurulu üyemiz rehber turizmci Emre Beyaz görevlendirildi.

KANDIRA SAHİLLERİ

Yönetim kurulu toplantısında Kandıra sahilleri sektör buluşması hakkında bilgi veren Başkan Soner Kılıç, Turizm sezona açılmaya hazırlanan Kandıra sahilleri, buna bağlı olarak sezon öncesi Kerpe Gökhan Otel’de Kandıra Turizm Derneği’nin organize ettiği sektör sorunları ve önerilerin yapıldığı iftar buluşmasına katılım sağlayan Soner Kılıç ve Tolga Havuç’un toplantı sonunda değerlendirme yaparak ilçe derneklerinin her zaman yanında ve destekçisi olacağını ifade etti. Toplantının sonuç bölümünde hayata geçirilmeye çalışılan proje ve uygulamalar olgunlaşmaya başladığında basınla zaman zaman buluşularak gelişmeler konusunda bilgilendirmeler yapılacağı ifade edildi. Selin BECER