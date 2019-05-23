Evyapport, kamu yöneticilerini iftarda buluşturdu

İlimizde limancılık alanında faaliyet veren Evyapport, her yıl düzenlediği, ‘Kamu iftarı’ programını bu yıl da gerçekleştirdi. Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenen iftar yemeğine Körfez Kaymakamlığı, Kocaeli Gümrük Müdürlüğü, BüyükşehirBelediyesi, Körfez Belediyesi, Kocaeli Liman Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü, Körfez Tapu Müdürlüğü, Körfez Ticaret Odası yetkilileri ile çalışanları ve Evyapport yetkilileri ile çalışanları katıldı. Evyapport’un programı nedeniyle bir araya gelmenin mutluluğu yaşayan kamu emekçileri, bol bol sohbet ederek yaşamın stresini atma imkanı buldu.

